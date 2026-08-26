«Никому нет до него дела». Ковингтон раскритиковал Никала после его поражения на RAF 12

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон раскритиковал популярного американского бойца UFC, выступающего в среднем весе, Бо Никала после его поражения в борцовском поединке на RAF 12.

«Он много говорил, но посмотрите, что происходит каждый раз, когда он выходит на мировую арену, — ему не хватает результата. Моя реакция? Это просто смешно. Он много болтает, но не может выйти туда и сделать свою работу. Он болван. Он не звезда. Никому нет до него дела. Много людей любят говорить, но далеко не все могут подтвердить свои слова делом. Он сдался нидерландскому грэпплеру… Нидерландскому грэпплеру! Этот парень даже не умеет драться в стойке, а ты сдаёшься ему? Ты не мировой топ. Ты не тот, за кого себя выдаёшь перед всем миром. Ты самозванец. Ты больше ничего не значишь для этого бизнеса.

В этом больше нет никакой привлекательности. Он не непобеждённый. Того ореола опасного парня, которого пытались представить безжалостным убийцей, больше нет. Он потерпел поражение. Его победили, причём он намного крупнее меня. Он весит гораздо больше меня. Он никому не нужный лузер. Он не умеет работать на публику. Он клоун. Ведёт себя так, будто ему всё положено: «Я вот из такой семьи, мне это должно достаться», — и не хочет ничего зарабатывать. На вершине не бывает бесплатных подарков, особенно для такого неудачника, как он», — сказал Ковингтон в интервью для Submission Radio.