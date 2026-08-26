«Не было опыта глубокой воды». Уайт — о провале дочери Мира на претендентском турнире

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на поражение 23-летней дочери бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира Беллы Мир в претендентском турнире за контракт с лигой.

«Я был крайне предвзят, приходя на этот вечер. Я близок к ней уже более четырёх лет. Четыре года назад она пришла ко мне и хотела в некотором роде спланировать своё будущее. Это я уговорил её пойти в колледж и подождать; получить борцовский опыт в колледже, добиться там хороших результатов, а затем прийти сюда. Вы все слышали, каковы были её цели на ближайшие несколько лет.

И, опять же, как я уже сказал там, [Майкл] Биспинг абсолютно точно попал в точку, сказав, что разница в этом бою — в глубокой воде. Белла никогда там не была, а Алекс — была. У неё не было опыта глубокой воды , а теперь он есть. Она не сломалась, её не остановили, она не сдалась. Всё это часть игры. Прийти и просто быть непобеждённой — в этом спорте очень сложно. Вот почему когда это удаётся — как мы всегда говорим о Джоне Джонсе. Он непобеждён.

И когда вы думаете об убийцах, с которыми Джон Джонс дрался, когда был молодым парнем в этом спорте — здесь есть не только физические данные. Есть и ментальные. Первый бой с Густафссоном, когда он получил свой опыт глубокой воды, как он отреагировал на это и преодолел это. Всё это часть этой игры», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.