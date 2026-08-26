Тайсон Фьюри: я научил Конора Макгрегора трэш-току. Он скопировал мой стиль

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что экс-чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор скопировал его стиль трэш-тока, и объяснил, почему считает себя лучшим в этом деле.

— Почему ты использовал такой трэш-ток? Ты хотел залезть сопернику в голову, сделать бой более зрелищным или тебе просто это нравится?

— Да, просто нравится. Для меня это всегда было легко. Говорить — это то, что я умею лучше всего. Если бы существовал чемпионат мира по разговорам, я был бы абсолютным чемпионом. Возможно, в финале мне бы противостоял [Конор] Макгрегор.

— Возможно.

— Но это я его научил. Он скопировал меня, скопировал мой стиль. Я занимаюсь трэш-током с самого начала. Уже очень давно. Я не делаю это, чтобы залезть сопернику в голову. Бокс — это шоу-бизнес. Бокс — это Голливуд. Бокс — это кино. Болельщиков нужно развлекать. Когда они включают трансляцию и платят за просмотр боя Тайсона Фьюри, они хотят увидеть шоу уже на пресс-конференциях и во время раскрутки поединка. Они приходят именно ради этого. Это будет безумное шоу. Что-нибудь обязательно произойдёт. Это как цирк, — сказал Фьюри во время интервью для ALF Global.