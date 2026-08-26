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Видео: боксёрская тренировка Евлоева перед боем с Волкановски

Видео: боксёрская тренировка Евлоева перед боем с Волкановски
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Известный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, представляющий полулёгкий вес UFC, провёл тренировку по боксу в преддверии титульного поединка с австралийским чемпионом полулёгкого дивизиона Александром Волкановски.

На счету 37-летнего австралийца 28 побед и четыре поражения в профессиональной карьере.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира 10 побед и ни одного поражения. Это будет для него первый титульный поединок в промоушене Даны Уайта.

Бой между бойцами состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

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