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Фьюри об ММА: нахожу интересным только тогда, когда бойцы стоят и бьют друг друга по лицу

Фьюри об ММА: нахожу интересным только тогда, когда бойцы стоят и бьют друг друга по лицу
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что ничего не знает об ММА, и признался, что его интересуют только удары в стойке.

«Не знаю. Я вообще ничего не знаю об ММА и нахожу ММА интересным только тогда, когда бойцы стоят и бьют друг друга по лицу. Когда они оказываются на полу и начинают бороться — мне это неинтересно. Мне это не нравится», — сказал Фьюри во время интервью для ALF Global.

Тайсону Фьюри 38 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира в супертяжёлом весе. Всего на его счету 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья.

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