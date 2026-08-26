15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Всё упирается в популярность». Тайсон Фьюри — о переходе бойцов ММА в бокс

«Всё упирается в популярность». Тайсон Фьюри — о переходе бойцов ММА в бокс
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что популярные бойцы ММА могут успешно переходить в бокс, поскольку в современном спорте всё решают продажи билетов и просмотры.

— Что вы думаете о том, что бойцы ММА начали переходить в бокс и драться с ведущими боксёрами? Например, Илия Топурия. Он сейчас хочет прийти в боксёрский зал.
— Думаю, если они популярны и знамениты, то могут перейти в любой другой вид единоборств, потому что всё упирается в популярность.

Ранее Топурия действительно говорил о желании перейти в профессиональный бокс после завершения карьеры в ММА. В 2026 году он также проявлял интерес к поединку с чемпионом WBC Шакуром Стивенсоном.

Читать далее:
Фьюри об ММА: нахожу интересным только тогда, когда бойцы стоят и бьют друг друга по лицу
Комментарии