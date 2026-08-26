«Всё упирается в популярность». Тайсон Фьюри — о переходе бойцов ММА в бокс

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что популярные бойцы ММА могут успешно переходить в бокс, поскольку в современном спорте всё решают продажи билетов и просмотры.

— Что вы думаете о том, что бойцы ММА начали переходить в бокс и драться с ведущими боксёрами? Например, Илия Топурия. Он сейчас хочет прийти в боксёрский зал.

— Думаю, если они популярны и знамениты, то могут перейти в любой другой вид единоборств, потому что всё упирается в популярность.

Ранее Топурия действительно говорил о желании перейти в профессиональный бокс после завершения карьеры в ММА. В 2026 году он также проявлял интерес к поединку с чемпионом WBC Шакуром Стивенсоном.