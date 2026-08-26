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Уайт ответил, получит ли дочь Мира ещё один шанс попасть в UFC после провала на турнире

Уайт ответил, получит ли дочь Мира ещё один шанс попасть в UFC после провала на турнире
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Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт ответил, получит ли 23-летняя дочь бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира Белла Мир ещё один шанс в претендентском турнире за контракт с лигой после провального поражения.

«Это зависит от неё и её отца. Это зависит от них», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.

В ночь на 26 августа Белла сразилась с соотечественницей Алексой Аподакой, уступив единогласным судейским решением по итогам трёх раундов. Примечательно, что соперница Мир являлась аутсайдером 14 к 1.

У UFC давние связи с Мир — они спонсировали её NIL-соглашение в NCAA и привлекали её к участию в нескольких турнирах UFC по BJJ.

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