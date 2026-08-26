Фьюри — о слабой подготовке к бою с Нганну: в моей голове это был не бой, а игра

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что практически не готовился к боксёрскому поединку с именитым бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

«Нет, я не потому не тренировался к нему, что считал его плохим бойцом. Я знал, что он хороший боец, но, по моему мнению, в боксе есть уровни. Так что если я выхожу против чемпиона мира, то в моей голове он чемпион мира, всё хорошо. Но когда ты проводишь выставочный бой, играешь — это ведь не был реальный бой, понимаешь, о чём я. В моей голове это был не бой, а просто выставка, игра.

Для него, для Нганну, это было: «Аааа, большой бой, я бьюсь с Тайсоном Фьюри!» Для меня это была лишь игра, понимаешь, о чём я?» — сказал Фьюри на YouTube-канале Alf Global.