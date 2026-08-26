Фьюри сравнил силу удара Нганну и Уайлдера

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри сравнил силу удара 40-летнего бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера и 39-летнего прославленного бойца ММА и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

«Нганну — сильный парень, здоровый парень, но он не бьёт так, как Уайлдер. Никак», — сказал Фьюри на YouTube-канале Alf Global.

С Нганну Тайсон бился в октябре 2023 года, победив его нокаутом в третьем раунде.

С Уайлдером Фьюри провёл трилогию — 1 декабря 2018 года бой закончился ничьей (111-115, 114-110, 113-113), 22 февраля 2020-го победой Тайсона техническим нокаутом в седьмом раунде и нокаутом в 11-м раунде 9 октября 2021-го.