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Шон Стрикленд стал лицом букмекерской компании Rainbet

Шон Стрикленд стал лицом букмекерской компании Rainbet
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Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд подписал спонсорское соглашение с букмекерской компанией Rainbet и стал лицом её спортивной платформы.

Стрикленд будет участвовать в маркетинговых кампаниях Rainbet, включая видеопромо, социальные сети, интервью и мероприятия для болельщиков. Букмекер уже сотрудничал с UFC во время боя Стрикленда против Хамзата Чимаева на UFC 328 в мае, когда американец победил Чимаева раздельным решением судей и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Rainbet — букмекерская компания, в чей спортивный каталог входят ММА, футбол, баскетбол, теннис и бокс. Сотрудничество со Стриклендом, по заявлению компании, направлено на укрепление присутствия бренда среди поклонников единоборств.

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