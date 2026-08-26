Шон Стрикленд стал лицом букмекерской компании Rainbet

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд подписал спонсорское соглашение с букмекерской компанией Rainbet и стал лицом её спортивной платформы.

Стрикленд будет участвовать в маркетинговых кампаниях Rainbet, включая видеопромо, социальные сети, интервью и мероприятия для болельщиков. Букмекер уже сотрудничал с UFC во время боя Стрикленда против Хамзата Чимаева на UFC 328 в мае, когда американец победил Чимаева раздельным решением судей и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Rainbet — букмекерская компания, в чей спортивный каталог входят ММА, футбол, баскетбол, теннис и бокс. Сотрудничество со Стриклендом, по заявлению компании, направлено на укрепление присутствия бренда среди поклонников единоборств.