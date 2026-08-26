Брэди — о скандале с Томасом: несправедливо, что на него нападают из-за одной вещи

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди высказался в защиту тренера и комментатора Дина Томаса, который оказался в центре скандала после того, как объявил о завершении карьеры секунданта сразу после поражения Джиллиан Робертсон на UFC 330.

«Я думаю, что не согласен с тем, что он сказал и как. Мне кажется, ему не стоило говорить это в эфире. Думаю, Дин жалеет о своих словах и о том, как всё преподнёс. Полагаю, подобные вещи определённо стоило сказать лично. Но при этом очень сложно требовать от этих парней, которые проходят вместе с тобой через эмоциональные качели, чтобы они всегда сохраняли хладнокровие.

Ты выходишь туда, проигрываешь бой и, хотя дерёшься не ты, тебе кажется, будто проиграл сам. Когда я работаю в углу и мои бойцы проигрывают, это просто разбивает тебя. Поэтому, возможно, ему было тяжело снова взять на себя эту роль, и, может быть, он был расстроен тем, что она [Джиллиан] делала в бою. Но потом он сказал то, что сказал, и весь мир набросился на него.

Я не думаю, что справедливо, когда на него так все нападают из-за одной вещи, которую он сказал. Да, ему не стоило этого говорить. Он извинился. Я люблю Дина. Дин несколько раз прилетал в Филадельфию и никогда ничего у меня не просил. Он сделал много хорошего для меня и моей команды», — сказал Брэди в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.