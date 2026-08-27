Фьюри — о бойцах ММА в боксе: хорошо для обоих видов спорта

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своём отношении к участию бойцов ММА в профессиональном боксе.

«Как я уже и говорил ранее, вопрос всегда в том, сколько билетов они могут продать, сколько просмотров они могут создать — безусловно. Но, на мой взгляд, это хорошо. В любом случае это хорошо для обоих видов спорта. Я думаю, это хорошо для ММА, и я также уверен, что это приносит пользу и для бокса», — сказал Фьюри на YouTube-канале Alf Global.

Тайсону Фьюри 38 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году. Дважды становился чемпионом мира в супертяжёлом весе. Всего на его счету 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья.