Умар Нурмагомедов: чувствую ответственность за то, как представляю семью и команду

Боец UFC Умар Нурмагомедов заявил, что чувствует ответственность за то, как представляет свою семью и команду, и отметил, что лучшее наследие Абдулманапа Нурмагомедова — это то, какими учениками он их воспитал.

«Я чувствую большую ответственность. Ответственность за то, как я представляю свою семью. Всегда, когда кто-то совершает какую-то ошибку, в СМИ не пишут имя конкретного человека. Всегда пишут: «Команда Хабиба». Хабиб сделал это, или кто-то из его команды, или ученик Абдулманапа Нурмагомедова что-то сделал… Поэтому я чувствую ответственность за то, как представляю нашу команду и наше наследие.

И главное — понимать, что означает наше наследие. Это наше воспитание. Это то, как мы себя ведём, как ходим по улице, как относимся к людям, насколько мы добры к окружающим. Это и есть лучшее наследие Абдулманапа Нурмагомедова — то, какими учениками он нас воспитал. И мы стараемся каждый день становиться лучшей версией самих себя. Не только внутри команды, но и за её пределами, во всём», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед UFC Fight Night 286.