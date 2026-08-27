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Том Аспиналл опроверг слухи об уходе из UFC

Том Аспиналл опроверг слухи об уходе из UFC
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл заявил, что не собирается покидать организацию. Британец выступил с заявлением после того, как его тренер Стипе Дрвиш рассказал в прямом эфире в социальной сети, что чемпион якобы не хочет продолжать выступать в UFC.

«Я не ухожу из UFC. Я никогда не говорил об этом ни в одном интервью, и любые слова, которые сегодня приписывают мне другие люди, просто не соответствуют действительности. Я восстанавливаюсь после травмы глаза, и сейчас мой единственный приоритет — полностью восстановиться, прежде чем думать о возвращении в октагон», — написал Аспиналл в социальной сети.

Аспиналл не выступает с октября 2025 года после боя с Сирилем Ганом на UFC 321, который завершился без объявления результата из-за травмы глаза британца. После этого чемпион перенёс несколько операций и продолжает восстанавливаться.

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