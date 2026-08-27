Никита Цзю заявил, что проиграл ничейный бой с Махоуни

Непобеждённый австралийский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю заявил, что считает себя проигравшим в поединке с соотечественником Беном Махоуни, состоявшемся вчера, 26 августа, в Австралии. Напомним, по итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью — 117-111 (Цзю), 115–113 (Махоуни) и 114-114.

«Я отдал бой Бену. Бой получился тяжёлым. Отдал ему на один-два раунд больше. Это был близкий бой, но считаю, что он оказался лучше», — сказал Цзю на пресс-конференции.

Никите Цзю 28 лет. Австралиец, сын абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году. Всего на его счету 12 побед (10 – нокаутом) и одна ничья.