«Один из нас должен умереть». Джош Хокит вызвал на бой Алекса Перейру

Непобеждённый американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Джош Хокит вызвал на бой бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях бразильца Алекса Перейру.

«Алекс присягнул на верность ситхам, забыв древний Орден… Всегда есть мастер и есть ученик. Наши пути переплетутся, чтобы привести к жестокому концу. Один из нас должен умереть… Алекс, я – это то, как выглядит твоё завершение карьеры. Страх и боль – это твоя судьба», — написал Хокит в социальной сети X (ранее Twitter).

Джошу Хокиту 28 лет. Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.