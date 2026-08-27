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«Один из нас должен умереть». Джош Хокит вызвал на бой Алекса Перейру

«Один из нас должен умереть». Джош Хокит вызвал на бой Алекса Перейру
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Непобеждённый американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Джош Хокит вызвал на бой бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях бразильца Алекса Перейру.

«Алекс присягнул на верность ситхам, забыв древний Орден… Всегда есть мастер и есть ученик. Наши пути переплетутся, чтобы привести к жестокому концу. Один из нас должен умереть… Алекс, я – это то, как выглядит твоё завершение карьеры. Страх и боль – это твоя судьба», — написал Хокит в социальной сети X (ранее Twitter).

Джошу Хокиту 28 лет. Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.

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