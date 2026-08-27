Российский тренер: Никита Цзю — переоценённый боксёр

Российский тренер Эдуард Кравцов прокомментировал ничейный результат поединка между австралийцами Никитой Цзю и Беном Махуони, состоявшегося вчера, 26 августа, в Австралии.

«Никита Цзю — переоценённый боксёр. В России найдутся пять-шесть боксёров, способных с ним разобраться. Бойцовские качества на высшем уровне, но качество бокса среднее. Тим Цзю посильнее брата, но и его в России победить могут. Тот же Павел Сосулин. Никита… Более чем уверен, что его победит Сергей Колденков. Возможно, досрочно. Никита с серьёзными боксёрами пока не встречался», – приводит Кравцова MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме Никита Цзю заявил, что проиграл ничейный бой с Махоуни

Младший из Цзю – самый жёсткий. Почему Никиту называют Мясником