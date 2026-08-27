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Сонг Ядонг: UFC даст мне бой за титул, если я побью Умара Нурмагомедова

Сонг Ядонг: UFC даст мне бой за титул, если я побью Умара Нурмагомедова
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Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг считает, что станет претендентом на титул в случае победы в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, который состоится 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Сонг Ядонг

«Все знают, что Умар – лучший боец. Если побью его, UFC точно даст мне бой за титул. Верю в себя и верю, что могу одержать победу в этом бою.

Сейчас для меня идеальное время. Дрался со многими хорошими бойцами и набрался опыта. Более чем готов к этому бою. У меня был великолепный лагерь: начал его в Team Alpha Male, а перед этим почти две недели тренировал борьбу в Грузии», — приводит слова Ядонга издание MMAJunkie.

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