Сонг Ядонг: UFC даст мне бой за титул, если я побью Умара Нурмагомедова

Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг считает, что станет претендентом на титул в случае победы в поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым, который состоится 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«Все знают, что Умар – лучший боец. Если побью его, UFC точно даст мне бой за титул. Верю в себя и верю, что могу одержать победу в этом бою.

Сейчас для меня идеальное время. Дрался со многими хорошими бойцами и набрался опыта. Более чем готов к этому бою. У меня был великолепный лагерь: начал его в Team Alpha Male, а перед этим почти две недели тренировал борьбу в Грузии», — приводит слова Ядонга издание MMAJunkie.