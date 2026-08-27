Чемпион UFC Ульберг рассказал о своём восстановлении после травмы

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) новозеландец Карлос Ульберг высказался о своём восстановлении после травмы колена, полученной в поединке с чехом Иржи Прохазкой на турнире UFC 327 в апреле.

«По-прежнему в зале, наблюдаю за парнями и занимаюсь реабилитацией. Я бы предпочёл проводить в зале больше времени, но я человек дела, и я делаю всё, чтобы вернуться как чемпион. Я готов выздороветь и вернуться с защитой титула в начале следующего года.

Моя главная цель — выздороветь и как можно скорее вернуться в клетку. Как чемпион, я хотел бы быть уверенным в своём состоянии и сроках возвращения», — сказал Ульберг на пресс-конференции UFC.