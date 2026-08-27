15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Ульберг рассказал о своём восстановлении после травмы

Чемпион UFC Ульберг рассказал о своём восстановлении после травмы
Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) новозеландец Карлос Ульберг высказался о своём восстановлении после травмы колена, полученной в поединке с чехом Иржи Прохазкой на турнире UFC 327 в апреле.

«По-прежнему в зале, наблюдаю за парнями и занимаюсь реабилитацией. Я бы предпочёл проводить в зале больше времени, но я человек дела, и я делаю всё, чтобы вернуться как чемпион. Я готов выздороветь и вернуться с защитой титула в начале следующего года.

Моя главная цель — выздороветь и как можно скорее вернуться в клетку. Как чемпион, я хотел бы быть уверенным в своём состоянии и сроках возвращения», — сказал Ульберг на пресс-конференции UFC.

Материалы по теме
«Этот бой должен состояться». Менеджер Анкалаева назвал желаемого соперника для Магомеда
Комментарии