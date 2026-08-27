Умар Нурмагомедов ответил, почему Махачева не будет в его углу на турнире UFC в Шанхае

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов объяснил, почему звёздный одноклубник и соотечественник Ислам Махачев не будет его угловым в поединке с китайцем Сонгом Ядонгом, который состоится 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«У него была затяжная поездка. Бой [с Иэном Гэрри] получился тяжёлым, поэтому он вернулся домой. Он даже оттуда пишет мне, звонит, спрашивает о самочувствии, ощущаю его поддержку. Порой вы просто устаёте от всего, и вам необходим отдых», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

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