Волкановски ответил, посетит ли Дагестан по приглашению Махачева

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски ответил, посетит ли Дагестан по приглашению бывшего соперника россиянина Ислама Махачева.

«Поеду ли я в Дагестан? Да, это на 100% произойдёт. 100%. Этого не будет, пока я дерусь. Потому что мне нужно позвонить, это будет нечто вроде тура, как он сказал, на две-три недели… Вот когда я полностью сосредоточусь на общественной работе, социальных сетях… Да, я веду блог о готовке, но по-прежнему боец на полной ставке», — сказал Александр Волкановски в интервью YouTube-каналу mainevent.

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