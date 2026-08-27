Колби Ковингтон оценил шансы Пратеса и Моралеса в бою с Махачевым

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон оценил шансы бразильца Карлоса Пратеса и эквадорца Майкла Моралеса в поединке с действующим чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Люди говорят, что Пратес и Моралес дадут Исламу тяжёлый бой? Я так не думаю. Он победит этих парней за счёт борьбы, за счёт универсальности», — сказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Ранее Карлос Пратес сообщил, когда хотел бы сразиться с Махачевым за титул UFC.

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