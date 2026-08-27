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Шон О’Мэлли назвал безумным решение Двалишвили провести реванш с Яном на UFC 323

Шон О’Мэлли назвал безумным решение Двалишвили провести реванш с Яном на UFC 323
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Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли считает, что грузин Мераб Двалишвили совершил ошибку, согласившись провести реванш с россиянином Петром Яном на турнире UFC 323 в декабре.

Напомним, Ян победил единогласным судейским решением, отобрав у Двалишвили чемпионский титул.

«Четыре титульных боя (Двалишвили провёл четыре боя в 2025 году. – Прим. «Чемпионата») с весогонками — это жёстко. Они не идут на пользу нашему телу. Делать это четырежды за 12 месяцев — безумие», — приводит слова О’Мэлли пресс-служба UFC.

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