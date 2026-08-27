Анонсирован следующий бой Себастьяна Фундоры

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Себастьян Фундора проведёт следующий поединок 17 октября в Карсоне, США.

Соперником Фундоры станет американец албанского происхождения Эрмал Хадрибеай.

Себастьяну Фундоре 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2024-м стал объединённым чемпионом мира в первом среднем весе. Всего на его счету 24 победы (16 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Эрмалу Хадрибеаю 32 года. Уроженец Албании дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году. Всего на его счету 23 победы (восемь — нокаутом) и одна ничья.