15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анонсирован следующий бой Себастьяна Фундоры

Анонсирован следующий бой Себастьяна Фундоры
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Себастьян Фундора проведёт следующий поединок 17 октября в Карсоне, США.

Соперником Фундоры станет американец албанского происхождения Эрмал Хадрибеай.

Себастьяну Фундоре 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2024-м стал объединённым чемпионом мира в первом среднем весе. Всего на его счету 24 победы (16 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.

Эрмалу Хадрибеаю 32 года. Уроженец Албании дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году. Всего на его счету 23 победы (восемь — нокаутом) и одна ничья.

Материалы по теме
Кроуфорд заявил, что не видит никого, кто мог бы побить Себастьяна Фундору
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
  • 27 августа 2026
  • 16:32