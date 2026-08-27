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Шон О’Мэлли объяснил, от чего будет зависеть исход третьего боя Ян — Двалишвили

Шон О’Мэлли объяснил, от чего будет зависеть исход третьего боя Ян — Двалишвили
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Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем третьем поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Петра тяжело победить. Если бы не увидели то, что произошло в последнем бою, я бы сказал: «У Мераба сумасшедшая выносливость». Но и у Петра сумасшедшая выносливость! Пётр победил Мераба в последних раундах. Он сломал Мераба.

Трудно не поставить на Петра, но Мераб это один из тех парней, которых никогда нельзя списывать со счетов. Если говорить о навыках, то Пётр лучше. Думаю, победит тот, кто будет здоровее. У Мераба есть проблемы с носом. Кто знает, с чем ему ещё приходится бороться», — приводит слова О’Мэлли пресс-служба UFC.

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