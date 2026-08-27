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«Даже не пытайся». Волкановски оставил предупреждение Евлоеву перед боем на UFC 333

«Даже не пытайся». Волкановски оставил предупреждение Евлоеву перед боем на UFC 333
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Он пытался провести бой с Лероном Мёрфи в стойке, что мне не понравилось. Понимаю, он пытался впечатлить всех… Посмотрим, сработает ли его стиль со мной. Хотя этого не будет. Даже не пытайся драться со мной в попытке развлечь фанатов. Бой пройдёт в стойке, потому что я этого захочу. Выходи со своим планом. И это будет интересно, потому что я заставлю тебя драться, это не будет твоим выбором», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу mainevent.

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