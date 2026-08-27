Белаз Ковалёв сразится на голых кулаках с экс-бойцом UFC на турнире в Челябинске

Чемпион RCC белорусский боец смешанного стиля Владислав «Белаз» Ковалёв выступит на турнире RCC x Gamebred, который состоится 12 сентября в Челябинске.

Соперником Ковалёва станет бывший боец UFC бразилец Андре Муниз. Поединок пройдёт по правилам кулачных боёв.

Владиславу Ковалёву 28 лет. Белорус дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. Всего на его счету в MMA 12 побед и одно поражение.

Андре Мунизу 26 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2009 году. Всего на его счету в MMA 24 победы и восемь поражений.

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