Белаз Ковалёв сразится на голых кулаках с экс-бойцом UFC на турнире в Челябинске
Чемпион RCC белорусский боец смешанного стиля Владислав «Белаз» Ковалёв выступит на турнире RCC x Gamebred, который состоится 12 сентября в Челябинске.
Соперником Ковалёва станет бывший боец UFC бразилец Андре Муниз. Поединок пройдёт по правилам кулачных боёв.
Владиславу Ковалёву 28 лет. Белорус дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году. Всего на его счету в MMA 12 побед и одно поражение.
Андре Мунизу 26 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2009 году. Всего на его счету в MMA 24 победы и восемь поражений.
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