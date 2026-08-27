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Шон Брэди назвал ошибку Гэрри в бою с Махачевым

Шон Брэди назвал ошибку Гэрри в бою с Махачевым
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шон Брэди прокомментировал победу обладателя титула россиянина Ислама Махачева в поединке с ирландцем Иэном Гэрри, состоявшемся на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Я считал, что у Ислама получится намного лучше бороться. Я и вправду считал, что у Ислама получится финишировать его, но этого не произошло. Иэн умный боец. Его защита была очень хороша, защита от прохода в одну ногу также была хороша… Он делал много хороших вещей.

В пятом раунде Иэн должен был нажать на педаль газа и добраться до Ислама. Как и сказал Дана [Уайт], мы могли бы разговаривать о другом, если он бы вышел и поставил всё на кон. Потому что не было похоже на то, что он устал», — сказал Брэди в подкасте Ариэля Хельвани.

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