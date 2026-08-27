Руффи подтвердил, что победитель его боя с Царукяном станет претендентом на титул UFC
Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Маурисио Руффи заявил, что победитель его поединка с россиянином Арманом Царукяном, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США), станет следующим претендентом на титул.
«Это договорённость с UFC», — сказал Руффи в интервью YouTube-каналу mainevent.
Напомним, действующим чемпионом UFC в лёгком весе является американец Джастин Гейджи, завоевавший титул в поединке с грузином Илией Топурией на турнире UFC Freedom 250 в июне.
Ранее Дастин Порье объяснил, как Царукян должен драться с Маурисио Руффи, чтобы победить.
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