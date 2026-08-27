Шон Брэди назвал бойца полусреднего веса UFC, который даст Махачеву самый тяжёлый бой
Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шон Брэди назвал, по его мнению, бойца, который даст самый тяжёлый бой действующему чемпиону россиянину Исламу Махачеву.
«Я считаю, что Исламу будет тяжелее с Моралесом. Я просил бой с Карлосом Пратесом, пересматривал видео с ним, и я видел, как парни в ONE FC валили его и избивали на земле. Что же касается Моралеса, мы по-прежнему не знаем, насколько он хорош. Мы не знаем, насколько он хорош на земле, насколько у него хорошее кардио, мы всего этого не знаем… Он побил меня в ноябре, и прошёл почти год», — сказал Брэди в подкасте Ариэля Хельвани.
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