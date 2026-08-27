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Сонг Ядонг дал прогноз на третий бой Яна и Двалишвили

Сонг Ядонг дал прогноз на третий бой Яна и Двалишвили
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Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг высказался о предстоящем третьем поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Оба бойца очень хороши, но я думаю, что у Петра больше преимуществ, он выиграл реванш, и у него появились новые техники. Я думаю, он снова справится, Пётр выиграет этот бой», — сказал Ядонг в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, сам Ядонг 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай) сразится с экс-претендентом на титул российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

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