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Волкановски: лучшим решением для Евлоева будет попытка нокаутировать меня

Волкановски: лучшим решением для Евлоева будет попытка нокаутировать меня
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски считает, что единственным путём к победе для его соперника россиянина Мовсара Евлоева в их поединке, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ), будет нокаут.

«Я более чем уверен в своей защите от борьбы, так что его лучшим решением будет попытка нокаутировать меня. Многие говорят, что он будет пытаться бороться. Но всё это закончится в пределах двух раундов. Он устанет постоянно пытаться меня валить. Я убеждён, что для него будет лучше устроить драку и попытаться попасть. Я твёрдо в этом убеждён», — сказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Main Event.

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