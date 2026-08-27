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«Зачем целовать и обнимать соперника?» Боец UFC — о поведении Гэрри в бою с Махачевым

«Зачем целовать и обнимать соперника?» Боец UFC — о поведении Гэрри в бою с Махачевым
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Австралийский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Куиллан Салкиллд раскритиковал поведение ирландца Иэна Гэрри в бою с чемпионом организации в двух весовых категориях россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 330, заявив, что не стоит проявлять излишнее уважение к сопернику во время боя.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев (W) — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Иэн Гэрри

«Бро, это меня раздражает. Не нужно выражать столько уважения. Всегда здорово выразить сопернику уважение, но необязательно же целовать и обнимать его. Зачем это? Размажь его, а уже после этого пожми ему руку», — приводит слова Салкиллда Benny P в социальной сети Х.

Поединок Гэрри и Махачева состоялся в ночь на 16 августа на турнире UFC 330, возглавив кард мероприятия. Бой прошёл всю дистанцию в пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

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