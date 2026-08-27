Умар Нурмагомедов предложил Двалишвили сменить прозвище

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов ответил на последние выпады бывшего обладателя титула грузина Мераба Двалишвили в свой адрес, предложив спортсмену сменить прозвище, и заявил, что готов решить все вопросы лично.

«Думаю, это никогда не закончится. Это никогда не умрёт, и мы никогда не будем друзьями. Он много говорит, делает безумные вещи. Даже сейчас он говорит о моём менеджере Ризване, называет его змеёй или ещё как-то. Ризван никогда ничего мне не говорит. Никто не пользуется моими соцсетями, кроме меня. Он пытался втянуть других парней, моих друзей, которые просто подошли к нему поговорить.

Никто его не держал, никто не трогал. Всё на видео. Зачем ты врёшь? Если у тебя проблема с мужчиной, тебе не нужна камера, не нужны соцсети и никто не нужен. Если я проявил к нему неуважение, подойди ко мне. Зачем ты плачешь? Зачем ты рассказываешь, что я его оскорбил? У тебя проблема — подойди ко мне, скажи мне всё в лицо.

«Больше никакой Machine («Машины»), [поменяй его] на «Неуважение», Мераб. Никакой Machine. Потому что он постоянно из-за этого ноет», — приводит слова Нурмагомедова портал MMA Fighting.