Экс-чемпион UFC Прохазка заявил о желании вернуться в октагон в конце 2026 года

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка заявил, что планирует провести следующий бой в ноябре или декабре 2026 года.

«Я определённо хочу драться в октябре, ноябре или декабре. Октябрь уже выглядит нереалистично. Мне нужен отличный тренировочный лагерь и как минимум два месяца времени, так что реальные варианты — ноябрь или декабрь.

Прежде всего я хочу, чтобы это был соперник из топ-5, качественный оппонент, который близок к титульному бою. Я хочу, чтобы напротив меня стоял кто-то, кто заставит меня сказать: «Да, это вызов». И в то же время я хочу соперника, который действительно приблизит меня к титульному бою и к тому, чтобы снова стать чемпионом», — приводит слова Прохазки Championship Rounds в социальной сети Х.