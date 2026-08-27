Президент WBO Оливьери: Бивол и Смит согласовали дату и место титульного боя WBO

Президент WBO Густаво Оливьери сообщил, что чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBF, WBO, The Ring, IBO в полутяжёлой весовой категории (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол и обязательный претендент Каллум Смит достигли соглашения о проведении титульного поединка.

«Комитет по проведению чемпионского боя по версии WBO получил письменное подтверждение от RCC Boxing от имени чемпиона WBO в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола и Matchroom Boxing от имени обязательного претендента Каллума Смита, в котором сообщается, что стороны достигли и согласовали условия, включая дату и место проведения чемпионского поединка по версии WBO в полутяжёлом весе. WBO предоставит сторонам право официально объявить дату, место проведения и все детали мероприятия в надлежащее время», — написал Оливьери на своей странице в социальной сети Х.