Глава IBA Умар Кремлёв поздравил всех с Международным днём бокса

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв поздравил спортсменов и тренеров с Международным днём бокса.

«Сегодня Международный день бокса! Поздравляю всех и желаю успехов в спорте. IBA — международный боксёрский дом! Занимаясь боксом, ты уже победитель. Бокс — это флагман спорта, основа олимпийского и профессионального движения. Я очень рад и благодарен всем, что даже в сложное время боксёры продемонстрировали свою независимость, отстояли права спортсменов, сохранили бокс на Олимпиаде и защитили свои интересы на международной арене.

На пьедестале всегда стоят спортсмены, а главные люди — это тренеры и сами спортсмены. Именно благодаря им существует этот красивейший вид спорта. В горе и в радости боксёры всегда рядом. Бокс — единственный вид спорта, который служит примером для других. Желаю крепкого здоровья и успехов всей боксёрской семье и любителям бокса. Всех с нашим великим праздником!» — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.