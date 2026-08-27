«От двух миллионов я отказался». Усман Нурмагомедов раскрыл детали переговоров с PFL

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов рассказал, как идут его переговоры с лигой о новом контракте.

«Переговоры с PFL пока идут. Должны пройти 90 дней, а потом уже посмотрим.

Контракт — два миллиона за бой? Нет, мне два миллиона не поступало. От двух миллионов я отказался. Когда мы делали запрос на новый контракт, там были другие цифры. Больше. Теперь уже работа Али Абдель-Азиза. Я туда не лезу, жду, пока он придёт ко мне с предложением. Какое видение у PFL насчёт меня. Он ведёт переговоры, потому посмотрим, как пройдёт всё», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

В июле Усман защитил титул, нокаутировав Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL New York, после чего стал свободным агентом. Президент UFC Дана Уайт уже подтвердил заинтересованность организации в подписании бойца.