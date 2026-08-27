Усман Нурмагомедов — о Царукяне: раз в год дерётся и говорит, что самый лучший боец в мире

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался об уровне своих потенциальных соперников в UFC на примере Армана Царукяна.

«Арман? Проиграл Гамроту, проиграл Исламу [Махачеву]. Сидит, ждёт, раз в год дерётся и говорит, что он самый лучший боец в мире. Пока он сделал два боя, я сделал четыре защиты титула. Они в UFC могут говорить… Пиар-машина там очень сильная, бренд. Но я не скажу, что там такие сильные бойцы. Вот сейчас дерётся Арман с Руффи. Он недавно проиграл Бенуа Сен-Дени… Они между собой дерутся, выигрывают, проигрывают — и остаются в топ-10», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

В июле Усман защитил титул, нокаутировав Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL New York, после чего стал свободным агентом. Президент UFC Дана Уайт уже подтвердил заинтересованность организации в подписании бойца.