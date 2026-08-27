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«Усман талантливый, более одарённый». Хабиб сравнил Умара Нурмагомедова с братом

«Усман талантливый, более одарённый». Хабиб сравнил Умара Нурмагомедова с братом
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал одно из главных качеств бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умара Нурмагомедов, который 29 августа подерётся с Сонг Ядонгом на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Сонг Ядонг

«Умар очень трудолюбивый. Если его сравнить с братом, Усман талантливый, более одарённый. А Умар через труд (всего достигал), выступал очень много по любителям. В зале у него было очень много хороших спарринг-партнёров, которые его «точили». Знаешь, как: чем больше железо бьёшь, тем лучше меч становится. У него много кузнецов было рядом», — сказал Хабиб на YouTube-канале Gorilla Fighting.

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