«Усман талантливый, более одарённый». Хабиб сравнил Умара Нурмагомедова с братом

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал одно из главных качеств бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умара Нурмагомедов, который 29 августа подерётся с Сонг Ядонгом на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Умар очень трудолюбивый. Если его сравнить с братом, Усман талантливый, более одарённый. А Умар через труд (всего достигал), выступал очень много по любителям. В зале у него было очень много хороших спарринг-партнёров, которые его «точили». Знаешь, как: чем больше железо бьёшь, тем лучше меч становится. У него много кузнецов было рядом», — сказал Хабиб на YouTube-канале Gorilla Fighting.