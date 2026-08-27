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Камару Усман ответил на вопрос, оправдает ли Усман Нурмагомедов ожидания в UFС

Камару Усман ответил на вопрос, оправдает ли Усман Нурмагомедов ожидания в UFС
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Экс-чемпион UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман выразил скепсис относительно перспектив перехода Усмана Нурмагомедова из PFL в UFC.

– Как ты считаешь, оправдает ли Усман Нурмагомедов возложенные на него ожидания или уровень UFC — это совсем другая история?
– Мы знаем, что это уже стало своего рода традицией, когда бойцы из других промоушенов переходят в UFC. Организация как бы говорит: «Ладно, ты там долго болтал лишнего. Мы бросим тебя на глубину. Давай, покажи, на что способен». Да, взять хотя бы Эктора Ломбарда, Мирко КроКопа, Эдди Альвареса, Патрисио Питбуля, Бена Аскрена, Ренье де Риддера, — сказал Усман на подкасте Pound 4 Pound.

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