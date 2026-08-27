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«Сколько раз я убивал тебя в зале?» Умар Нурмагомедов и Кормье устроили спор о гангстерах

«Сколько раз я убивал тебя в зале?» Умар Нурмагомедов и Кормье устроили спор о гангстерах
Комментарии

Боец UFC Умар Нурмагомедов и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье устроили забавный спор в преддверии боя россиянина на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

Кормье: я – гангстер.
Нурмагомедов: как? Кого ты убил?
Кормье: всех!
Нурмагомедов: (смеётся) брат…
Кормье: я убивал тебя в зале. Сколько раз я убивал тебя в зале?
Нурмагомедов: брат, гангстер – это не человек, который дерётся в зале. Гангстеры убивают людей!
Кормье: на улицах?
Нурмагомедов: конечно! Кто такой Аль Капоне? Он был гангстером, да? Ты (показывает рукой вниз) и он (показывает рукой вверх и смеётся).
Кормье: это неправда.
Нурмагомедов: гангстер не стоит перед камерой и не болтает. Гангстер скрывается. Ничего общего с твоим образом. Давай лучше поговорим о спорте. Гангстерские штучки — это не про тебя, — сказали спикеры в эфире TNT Sports.

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