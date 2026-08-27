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«Я стал ещё увереннее». Карлос Пратес — об итогах боя Махачева с Гэрри на UFC 330

«Я стал ещё увереннее». Карлос Пратес — об итогах боя Махачева с Гэрри на UFC 330
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Первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес рассказал, как на него повлиял анализ боя Ислам Махачев – Иэн Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев (W) — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Иэн Гэрри

«Честно говоря, я стал ещё увереннее. Из-за того, что я увидел, и, учитывая время, которое у нас есть на подготовку, я подумал: «Чувак, я думаю, что это возможно — победить его».

Потом я увидел, как Иэн защищает некоторые позиции, как делаю это я, например, спиной к сетке, и подумал: «Чёрт, я так делаю очень часто». Потому что он очень высокий, и Махачеву сложно зацепить подсечками, так что я подумал: «Чёрт, это можно использовать». В итоге я сказал себе: «Думаю, этот парень попадёт в беду, возможно, я смогу его поймать», — приводит слова Пратеса Home of Fight в социальной сети X.

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