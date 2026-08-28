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«Там нет никакого добродушия». Пратес — о скандальном поведении Гэрри в бою с Махачевым

«Там нет никакого добродушия». Пратес — о скандальном поведении Гэрри в бою с Махачевым
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Первый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес оценил поведение ирландца Иэна Гэрри в бою с чемпионом россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 330 в Филадельфии. Гэрри подвергся жёсткой критике из-за того, что после каждого раунда проявлял уважение к Махачеву, в частности, обнимая его.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев (W) — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Иэн Гэрри

«Там нет никакого добродушия. Как однажды сказал Альдо, это похоже на притворство, чтобы получить преимущество.

Гэрри притворяется твоим другом, а потом, когда Махачев думает: «Я уже набрал очки, я в порядке», — бац, прилетает удар ногой в лицо, и всё кончено, брат», — приводит слова Пратеса Home of Fight в социальной сети X.

Поединок Гэрри и Махачева состоялся в ночь на 16 августа на турнире UFC 330, возглавив кард мероприятия. Бой прошёл всю дистанцию в пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

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