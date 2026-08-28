Двалишвили отреагировал на предложение Умара Нурмагомедова сменить прозвище

Бывший обладатель титула UFC грузин Мераб Двалишвили отреагировал на предложение российского бойца UFC Умара Нурмагомедов сменить прозвище в социальной сети. Ранее Нурмагомедова раскритиковал Двалишвили, предложив сменить прозвище Machine («Машины»), на «Неуважение».

«Бог тебя простит», — написал Двалишвили в комментариях на личной странице в одной из социальных сетей.

Ранее Двалишвили заявил, что уважает всех дагестанцев, кроме Умара и его менеджера Ризвана Магомедова.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоялся в январе 2025 года на турнире UFC 311 и завершился победой грузинского бойца единогласным судейским решением.