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Умар Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC

Умар Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC
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Российский боец Умар Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном переходе чемпиона PFL в лёгком весе Усмана Нурмагомедова в UFC.

«Посмотрим. Я не хочу говорить, где бы я хотел его видеть, но у него есть время поговорить с обеими сторонами, и они сами разберутся. Я не хочу давать комментарии. Он сам примет решение. Это его жизнь. Я могу дать ему совет, но это жизнь, и он должен принять решение. Посмотрим», — приводит слова Умара Нурмагомедова MMAJunkie.

Усман является действующим чемпионом PFL в лёгком весе с рекордом 22-0. В июле он защитил титул, нокаутировав Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL New York, после чего стал свободным агентом. Президент UFC Дана Уайт уже подтвердил заинтересованность организации в подписании бойца.

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