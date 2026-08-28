Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов и представитель Китая Сонг Ядонг прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

Вес Нурмагомедова составил 135,5 фунтов (61,4 кг). Вес Ядонга — 136 фунтов (61,6).

Умару Нурмагомедову 30 лет. Представитель Дагестана выступает в UFC с 2021 года. За это время он провёл девять боёв в организации, одержав восемь побед и потерпев одно поражение.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китаец дебютировал в UFC в 2017 году. На его счету 17 поединков в организации: 12 побед, четыре поражения и одна ничья.