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Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC

Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов и представитель Китая Сонг Ядонг прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Сонг Ядонг

Вес Нурмагомедова составил 135,5 фунтов (61,4 кг). Вес Ядонга — 136 фунтов (61,6).

Умару Нурмагомедову 30 лет. Представитель Дагестана выступает в UFC с 2021 года. За это время он провёл девять боёв в организации, одержав восемь побед и потерпев одно поражение.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китаец дебютировал в UFC в 2017 году. На его счету 17 поединков в организации: 12 побед, четыре поражения и одна ничья.

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