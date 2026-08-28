«Легенда в ринге и за его пределами». Шакур Стивенсон поблагодарил Мейвезера за помощь

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон поблагодарил 49-летнего американца, бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего за помощь в подготовке к следующему бою, назвав его легендой внутри ринга и за его пределами.

«Отдельный респект Флойду Мейвезеру за то, что помогает новому поколению! Он не заработал на мне ни доллара, но протянул руку и дал шанс проявить себя. Легенда и в ринге, и за его пределами», — написал Стивенсон в своём аккаунте в социальной сети Х.

Стивенсон недавно подписал контракт с Zuffa Boxing Даны Уайта. В тренировочном лагере перед следующим боем ему помогал Мейвезер.