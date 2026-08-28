Василий «Пельмень» Камоцкий проведёт реванш с Дэйном Вирнсом на Power Slap 25

Промоушен Power Slap объявил главное событие турнира Power Slap 25, который состоится 23 октября на арене Space42 в Абу-Даби. В титульном реванше в супертяжёлом весе чемпион Дэйн «Гавайский Хитман» Вирнс встретится с россиянином Василием «Пельменем» Камоцким.

Бой станет продолжением их первого противостояния, состоявшегося на Power Slap 13 в июне 2025 года. Тогда Вирнес завоевал титул чемпиона в супертяжёлом весе, победив Камоцкого решением большинства судей после пяти раундов. После этого американец защитил пояс в поединке с первым номером рейтинга дивизиона Макини Ману. Камоцкий, в свою очередь, подходит к реваншу после нокаутирующей победы над Давидом Залевски на Power Slap 22 в Сербии.

В соглавном событии турнира первый номер рейтинга лёгкого веса и бывший претендент на титул Дакота Макгрегор встретится с третьим номером дивизиона Рейли Монтойей. Также в основной карте заявлены поединки Луиса Робинсона с Джуджаром Сингхом и Петера Трухлика с Мерлисом Муузискусом.