«Лучший тяжеловес в мире». Кормье призвал UFC урегулировать контрактный спор с Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье призвал руководство лиги урегулировать контрактный спор с чемпионом в тяжёлом весе Томом Аспиналлом и как можно скорее вернуть британского бойца в октагон.

«Тому Аспиналлу нужно быть в UFC. Тому Аспиналлу нужно вернуться к боям как можно скорее, потому что сейчас он лучший тяжеловес в мире. Сириль Ган — хороший боец. Он потрясающе выглядел в бою с Алексом Перейрой. Но в конечном итоге именно Том Аспиналл сейчас является чемпионом в тяжёлом весе, и UFC нуждается в нём. Поэтому я надеюсь, что все эти споры и разногласия удастся уладить, мы снова увидим чемпиона в тяжёлом весе, самого опасного человека на планете, в октагоне — там, где ему и место.

Но менеджер работает на тебя, и мне кажется, что этой цитатой Том Аспиналл как бы говорит: «Послушайте, мне всё равно, что говорят другие. Послушайте меня, когда я говорю вам, что эти вещи неправда». Что ж, есть что есть. Но всё это действительно раздражает, потому что хочется видеть бои лучших с лучшими. И, честно говоря, лучшие бойцы находятся в UFC. Так было всегда, не думаю, что это изменится, потому что UFC становится всё больше и лучше, продолжает расти, и именно это будет происходить дальше», — сказал Кормье в видео для своего YouTube-канала.